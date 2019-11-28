У Японии проблема: стареющее население. Население урбанизировалось, просторная квартира в Токио стоит примерно как Словакия, национальная фертильность упала ниже двух на женщину. В этот же момент старики получают соцподдержку, из-за стабильной экономики смогли сделать накопления, да и медицина не стоит на месте, передает Day.Az со ссылкой на maximonline.ru.

Но этим старикам тоже не весело - вокруг новые технологии. Если в 70-80-хх, чтобы улучшить приём телевизора, достаточно было постучать по нему сбоку, то с зависающей трансляцией YouTube так просто не получится.

71-летний японский пенсионер Акитоши Окамото был не очень доволен сервисом телекома KDDI и периодически звонил в службу поддержки с требованием всё починить. За одну неделю - 411 раз. Это стало последней каплей в терпении менеджеров колл-центра, и они обратились в полицию.

Требования у Окамото-сан тоже были не самыми обычными. Например, он настаивал, чтобы представители телекома приехали и извинились на некачественные услуги. В компании заявили, что сначала не хотели доносить на собственного клиента, однако его действия начали вредить другим клиентам.

Полиция получила записи всех звонков от Окамото-сан - около 24 тысяч. В интервью во время ареста Окамото-сан заявил, что "Он здесь жертва", потому что его смартфон не мог уверенно принимать сигнал.

Вероятнее всего, пенсионеру предъявят обвинения в "Создании помех бизнесу". Это практически эксклюзивная для Японии уголовная статья, наказывающая за любые практики, мешающие человеку делать его дело. Своего рода антимонопольное законодательство для ремесленников. С другой стороны, суд может назначить Окамото прохождение обязательных курсов технической грамотности, чтобы тот смог отличить поломку от факторов среды или обстоятельств непреодолимой силы.

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