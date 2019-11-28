В Канаде разбился самолет, есть погибшие
Одномоторный самолет Piper PA-32R, на борту которого могут находиться до шести человек, потерпел крушение в районе канадского города Кингстон, есть погибшие, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел в среду вечером по местному времени. Как заявил представитель полиции Джоэл Фишер, самолет упал в лесистой местности. Полиция не сообщает, сколько человек было на борту. Число погибших также не уточняется.
"Относительно небольшого упавшего самолета, обнаруженного сегодня вечером, мы подтверждаем, что погибших много", - говорится в Twitter-аккаунте городской полиции.
По данным Канадского совета по безопасности на транспорте, самолет был зарегистрирован в США и направлялся из аэропорта Баттонвиль в Торонто.
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