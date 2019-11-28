Депутаты японского парламента надели складные пластиковые шлемы во время отработки действий при землетрясении. Пример своим коллегам подал спикер Тадамори Осима. Он же зачитал правила поведения во время удара стихии.

"Если что-нибудь случится во время парламентской сессии, пожалуйста, быстро наденьте на голову защитный шлем и приготовьтесь сохранять спокойствие", - обратился к депутатам Осима, передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.

Это учение с применением защитных шлемов стало вторым за время работы парламента, поскольку спецсредства ввели в 2017 году. Сейчас они находятся под креслами депутатов.

Землетрясения происходят в Японии очень часто. Мощный удар стихии в 2011 году вызвал сильное цунами. Погибло около 20 тысяч человек.

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