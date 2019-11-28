Однако сокращение расходов со стороны Вашингтона должно будет компенсироваться увеличением выплат Канадой и европейскими союзниками по Альянсу.

"Все союзники согласовали новую формулу распределения расходов. В соответствии с новой формулой доли затрат большинства европейских союзников и Канады будут расти, в то время как доля США снизится. Это важная демонстрация приверженности союзников Североатлантическому альянсу и более справедливому распределению бремени", - сообщил телеканалу CNN представитель НАТО, пожелавший остаться анонимным, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По его словам, новая формула будет согласована на этой неделе. Таким образом, отмечает телеканал, администрация США свои расходы на Североатлантический альянс сократит. По данным военных чиновников, планируется уменьшить вклад с прежних 22% до 16%. Таким образом, Вашингтон приблизится по расходам к уровню Берлина, который выделяет 14,8% от общего бюджета альянса.

Между тем, Германия намерена увеличить свои расходы на оборону и к 2030 году довести их до 2% ВВП. Соответствующего уровня расходов от участников альянса добивается НАТО.

