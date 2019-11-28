Япония заявила протест Северной Корее в связи с пусками ракет. Об этом со ссылкой на источники в руководстве МИД страны сообщило агентство Киодо, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Протест был заявлен по дипломатическим каналам через посольство Японии в Пекине.

Ранее сообщалось, что Северная Корея осуществила пуск двух объектов, похожих на баллистические ракеты. Предположительно, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Япония провела заседание Совета безопасности. Премьер-министр Японии назвал пуски "серьезным вызовом мировому сообществу".