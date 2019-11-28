Мама девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар из Америки удалять гигантскую родинку на все лицо, показала в своем Instagram первые результаты операций, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Женщина написала, что после первой процедуры прошел лишь месяц и следует набраться терпения.

"Окончательные результаты мы получим через несколько месяцев после полного восстановления ее кожи, у нее все еще есть повязки на голове, потому что врач сделал несколько трансплантатов и использовал кожу оттуда. У нас еще много операций впереди, но мы очень довольны результатами, и особенно потому, что Луна не чувствует боли и она всегда счастлива. Я так рада, что последовала материнскому инстинкту и приехала в Россию!!! Спасибо всем за молитвы и пожертвования", - написала мама Луны.

Малышка родилась с огромным родимым пятном на все лицо, за что в Сети ее прозвали "девочка-Бэтмен". Американские врачи оперировать ребенка отказались, посчитав случай слишком сложным, однако российские медики пригласили малышку и ее мать в Краснодар, прочитав их историю в интернете. Девочке требуется помощь, так как ее родимое пятно может перерасти в раковое образование.

Всего Луне Феннер планируется провести 6-8 операций под местной анестезией.

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