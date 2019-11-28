Попытка сделать фотографию на фоне приближающегося железнодорожного состава закончилась весьма печально для любительницы селфи. На опубликованный кадрах видно, как женщина, стоя опасно близко к приближающемуся поезду, снимает себя на телефон. Состав не успевает остановиться и сшибает безответсвенную героиню ролика, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.



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