https://news.day.az/world/1180222.html Поезд сбил женщину, пытавшуюся сделать селфи на его фоне - ВИДЕО
Попытка сделать фотографию на фоне приближающегося железнодорожного состава закончилась весьма печально для любительницы селфи. На опубликованный кадрах видно, как женщина, стоя опасно близко к приближающемуся поезду, снимает себя на телефон. Состав не успевает остановиться и сшибает безответсвенную героиню ролика, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
Поезд сбил женщину, пытавшуюся сделать селфи на его фоне - ВИДЕО
Попытка сделать фотографию на фоне приближающегося железнодорожного состава закончилась весьма печально для любительницы селфи. На опубликованный кадрах видно, как женщина, стоя опасно близко к приближающемуся поезду, снимает себя на телефон. Состав не успевает остановиться и сшибает безответсвенную героиню ролика, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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