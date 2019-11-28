Все мы знаем, что сильный ветер может стать причиной множества неприятностей и даже трагедий, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Жительница Циндао (провинция Шаньдун, Китай) была прекрасно осведомлена о ветреной погоде, поэтому она и решила стать героиней видеоролика, чтобы показать зрителям силу разбушевавшейся стихии.

Незнакомка хотела всего лишь открыть дверь, но ветер оказался столь мощен, что женщину просто выбросило наружу - и остаётся надеяться, что она не пострадала.

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