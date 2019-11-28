Трагедия произошла 27 ноября на пересечении улицы Кирова и федеральной автодороги "Кавказ" в Хасавюрте.

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как ребёнок пытается перейти проезжую часть, маневрируя среди машин. В какой-то момент он останавливается перед фурой, и та спустя мгновение начинает двигаться. Мальчик не успел среагировать и попал прямо под колёса грузовика. Авария оказалась смертельной, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Правоохранители начали расследование инцидента. А в пресс-службе МВД сообщили, что водитель фуры не справился с управлением, пишет "Регион Онлайн". Разобраться в тонкостях происшествия ещё предстоит.

"Водитель грузовой автомашины Volvo не справился с управлением и допустил наезд на несовершеннолетнего. В результате ДТП пострадавший, 10-летний ребёнок, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия"

Пресс-служба ГУ МВД по Республике Дагестан

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