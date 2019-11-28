Тайваньско-канадский актер Годфри Гао умер после 17 часов съемок в Китае. Видео последних часов его жизни опубликовало издание Mirror в четверг, 28 ноября,передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Отмечается, что Гао скончался из-за инфаркта. Он принимал участие в съемках спортивного реалити-шоу. На записи видно, как изможденный актер бежит по площадке, после чего с трудом поднимается на возвышенность и останавливается. Во время съемок он якобы простудился.

О смерти Гао стало известно 27 ноября. Актеру было 35 лет. Он снялся в голливудском блокбастере "Орудия смерти: Город костей" Харольда Цварта и лентах "Шанхайская крепость", "Легенда древнего меча", "Нефритовый кулон", "Любовь - это бродвейский хит" и "Мой другой дом".

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