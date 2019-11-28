https://news.day.az/world/1180329.html В Канаде разбился небольшой самолет
В Канаде разбился небольшой самолет
Небольшой самолет Piper PA-32 разбился недалеко от города Кингстон (провинция Онтарио). Об этом в четверг сообщил телеканал CBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел вечером в среду в труднодоступной местности примерно в 5-7 км от городского аэропорта. Предположительно, на борту самолета, вылетевшего в Кингстон из Торонто (провинция Онтарио), могли находиться до шести человек.
В настоящее время спасательные команды пытаются добраться до места крушения самолета.
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