Небольшой самолет Piper PA-32 разбился недалеко от города Кингстон (провинция Онтарио). Об этом в четверг сообщил телеканал CBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел вечером в среду в труднодоступной местности примерно в 5-7 км от городского аэропорта. Предположительно, на борту самолета, вылетевшего в Кингстон из Торонто (провинция Онтарио), могли находиться до шести человек.

В настоящее время спасательные команды пытаются добраться до места крушения самолета.