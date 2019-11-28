Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) выполнили с полигона Капустин Яр пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь". Учебная боевая часть МБР поразила цель на полигоне в Казахстане. Об этом сообщили в четверг в минобороны РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"28 ноября 2019 года с государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь", - отметили в ведомстве.

По данным министерства, "учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан)". Задачи пуска, отметили в Минобороны, выполнены в полном объеме.