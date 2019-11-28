Главы стран Организации договора о коллективной безопасности утвердили представителя Белоруссии Станислава Зася на пост генерального секретаря организации с 1 января 2020 года, заявил в четверг на саммите Организации договора о коллективной безопасности в Бишкеке исполняющий обязанности генсека организации Валерий Семериков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня главы государств поздравили Станислава Зася с вступлением в должность генсека ОДКБ с 1 января 2020 года", - заявил и.о. генсека.

По словам Семерикова, председательство в организации переходит к Белоруссии согласно утвержденным правилам ОДКБ - когда страны, чьи представители возглавляют блок, сменяются в алфавитном порядке.