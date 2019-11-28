Традиционный парад по случаю Дня благодарения, отмечаемого в США в последний четверг ноября, прошел в центре Манхэттена.

Несмотря на усилившийся в последние дни ветер, десятки гигантских воздушных шаров проплыли перед многотысячной толпой вдоль западной границы Центрального парка и далее, по 6-й авеню, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По улицам мегаполиса проплыли накачанные гелием фигуры героев мультфильмов, надувные звезды, динозавры, клоуны, тыквы, рожки мороженого. Стройными рядами прошли колонны сотрудников городской полиции, оркестры и группы поддержки разнообразных школ и университетов, танцоры, акробаты и другие артисты. Во главе колонны двигалась огромная фигура главного символа Дня благодарения - праздничная индейка.

Общая протяженность маршрута парада, который с 1924 года проводится под патронажем крупной сети универмагов Macy's, составила более 3 км. Высота некоторых, самых больших надувных фигур достигала 18 метров.

Городские власти до последнего сомневались относительно того, разрешить ли пролет по улицам огромных шаров, поскольку их применение считается безопасным только тогда, когда скорость порывов ветра не превышает 15 м/сек. Разрешение было выдано за час до начала мероприятия, когда большинство зрителей уже заняли свои места в ожидании шоу. Некоторые из надувных фигур двигались на небольшой высоте.

День благодарения был объявлен национальным праздником США в 1863 году по решению 16-го президента страны Авраама Линкольна (1809-1865). В 1941 году Конгресс США принял резолюцию, в соответствии с которой праздник стали отмечать каждый четвертый четверг ноября. Однако зародилась эта традиция еще в 1621 году, когда первые поселенцы из Плимутской колонии на территории нынешнего штата Массачусетс после сбора урожая решили устроить праздник. На него были приглашены местные индейцы, которые принесли с собой диковинную для европейцев птицу - индейку, ставшую с тех пор неизменным атрибутом Дня благодарения.