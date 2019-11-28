В воронежском аэропорту тягач врезался в самолет Airbus авиакомпании S7, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что инцидент произошел при сложных погодных условиях. В результате столкновения никто не пострадал.

По словам источника, самолет должен был вылететь в Москву, в аэропорт "Домодедово". В настоящее время воздушное судно остается в Воронеже до исправления неисправностей.

Источник также сообщил, что над выяснением причин произошедшего работает специальная комиссия.