https://news.day.az/world/1180360.html Столкновение с самолетом в аэропорту в России
Столкновение с самолетом в аэропорту в России
В воронежском аэропорту тягач врезался в самолет Airbus авиакомпании S7, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что инцидент произошел при сложных погодных условиях. В результате столкновения никто не пострадал.
По словам источника, самолет должен был вылететь в Москву, в аэропорт "Домодедово". В настоящее время воздушное судно остается в Воронеже до исправления неисправностей.
Источник также сообщил, что над выяснением причин произошедшего работает специальная комиссия.
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