Германия обжаловала решение Суда ЕС относительно газопровода Opal, отвода от "Северного потока", сообщило "Польское радио". Жалоба "Германия против Польши" зарегистрирована 20 ноября, следует из карточки дела.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, апелляция должна была быть подана как раз до 20 ноября текущего года, то есть Германия уложилась в срок.

Еврокомиссия еще в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к наземному газопроводу Opal, принимающему газ из "Северного потока" (мощность 55 млрд куб. м газа в год), который идет из России в Германию по дну Балтийского моря. Доступ был расширен с 50 до 90%, что позволяло прокачивать более 32 млрд куб. м в год. Оставшиеся объемы прокачиваются через второй наземный отвод, Nel, мощностью 20 млрд куб. м в год. Тогда Украина и Польша выступили против этого решения из-за возможной потери выручки от транзита российского газа, который поставлялся в Европу.

Однако в сентябре 2019 года суд ЕС по иску Польши отменил это решение, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. С тех пор "Газпром" может бронировать лишь половину мощности Opal (18 млрд куб. м в год). После решения суда "Газпром" снизил загрузку Opal, а с ним и "Северного потока".

Как сообщил РБК представитель компании Gascade (отвечает за эксплуатацию Opal) Георг Вюстнер, решение суда Европейского союза от 10 сентября 2019 года могло быть оспорено заинтересованными сторонами только в Европейском суде. Это означает, что апелляцию могли подать Германия или Еврокомиссия.

Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования "Газпромом" мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.