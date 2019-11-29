Президент США Дональд Трамп в четверг прибыл с незапланированным визитом Афганистан, где встретился с афганским коллегой Ашрафом Гани и поздравил дислоцированных там американских военных с Днем благодарения, сообщает Белый дом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Это первый визит Трампа в Афганистан. В последний раз сюда прилетал его предшественник Барак Обама в 2014 году.

"Он (Трамп) приземлился около 2,5 часов назад, это было частью сюрприза на День благодарения для американских военных в качестве благодарности за их службу... Президент провел двустороннюю встречу с афганским президентом Ашрафом Гани", - сообщают журналисты пула Белого дома, находящиеся там.

То, что о визите не было известно заранее, они объясняют "соображениями безопасности".