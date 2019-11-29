Президент США Дональд Трамп заявил в четверг в Афганистане, что радикальное движение "Талибан" хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Талибан" хочет заключить сделку. Посмотрим, заключат ли они", - приводит слова Трампа пресс-пул Белого дома на встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани. По словам американского лидера, США значительно сокращают численность контингента на афганской территории.