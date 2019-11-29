Сроки возобновления полетов Boeing 737 MAX, вероятно, сдвинутся на 2020 год.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ситуацией вокруг авиалайнеров этого типа, полеты которых были приостановлены после двух катастроф.

Корпорация Boeing ожидала, что Федеральное авиационное управление начнет процесс возвращения лайнеров в эксплуатацию уже в нынешнем году, отметила газета. Однако "сейчас представляется все более вероятным, что запрет на полеты будет сохраняться и в 2020 году, учитывая необходимость проведения целой серии испытаний, которые Boeing должен завершить до того, как самолетам будет разрешено совершать полеты". Ссылаясь на мнение представителей Федерального авиационного управления, газета указывает, что запрет на полеты может быть отменен не ранее конца января, после чего авиакомпаниям потребуется несколько недель на то, чтобы подготовить самолеты Boeing 737 MAX к коммерческой эксплуатации.

Полеты самолетов Boeing 737 MAX были приостановлены после двух катастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство компании Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, произошел сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.