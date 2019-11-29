Полиция и прокуратура Саксонии назначили вознаграждение в размере полмиллиона евро за сведения, которые могли бы помочь раскрыть кражу культурных объектов из сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене.

Об этом говорится в обнародованном в четверг сообщении правоохранительных органов ФРГ.

Расследованием происшедшего занимается специальная следственная комиссия в составе 40 человек. "Мы предпримем все, чтобы расследовать это происшествие", - заявили глава полицейского управления Хорст Крецшмар и прокурор Клаус Рёвекамп.

Кража произошла в понедельник, сообщения в полицию поступили около 08:00 баку. Злоумышленники распилили оконную решетку на первом этаже, разбили стекло, из витрины с украшениями забрали содержимое и скрылись на автомобиле. Руководство музея заявило, что стоимость похищенного невозможно оценить - речь идет о драгоценностях XVIII века.