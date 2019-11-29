Подразделение террористической группировки "Исламское государство" взяло на себя ответственность за столкновение двух вертолетов в Мали, в результате которого погибли 13 французских военных, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Агентство отмечает, что никаких доказательств террористы не привели.

Представитель штаба Вооруженных сил Франции Фредерик Барбри отказался комментировать заявление "ИГИЛ".

При этом, напоминает Associated Press, вскоре после авиакатастрофы начальник штаба армии генерал Франсуа Лекуанр заявлял, что вертолеты поддерживали французские войска на земле, преследуя боевиков.

Катастрофа произошла вечером 25 ноября. Два вертолета столкнулись в ходе боевых операций в Мали. Погибли 13 французских военнослужащих.