https://news.day.az/world/1180398.html Верная собака пыталась "вызволить" хозяина из могилы - ВИДЕО
Верная собака пыталась "вызволить" хозяина из могилы - ВИДЕО
В Китае собака по кличке Хуцзы пыталась разрыть могилу своего хозяина. Соответствующий ролик опубликован в видеохостинге Pear.
По словам его дочери, мужчина умер от болезни.
На кадрах видно, когда 12-летний питомец покойника вместе с семьей пришел на его могилу, пес не хотел идти обратно домой и попытался откопать ее,передает Day.Az со ссылкой на gazeta.ru.
Дочь отметила, что собака ходила по могиле и разрывала ее.
"Ложилась рядом с ней и не двигалась", - сказала она.
Родственники также добавили, что после смерти хозяина Хуцзы три дня не хотел пить и есть.
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