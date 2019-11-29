Второй мощный взрыв прогремел на горящем нефтехимическом заводе TPC Group в Техасе, власти объявили обязательную эвакуацию окрестных населенных пунктов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В Twitter местной пожарной охраны размещены фотографии и видео второго взрыва на заводе в округе Джефферсон.

Людей в радиусе около километра призывали эвакуироваться после первого взрыва, но теперь речь идет о принудительной эвакуации всего населения в радиусе около шести километров. По данным телеканала KFDM News, эвакуация распространяется на пять городов, их общее население около 60 тысяч человек.

Первый взрыв произошел ночью (утром мск). В некоторых домах, расположенных в нескольких километрах от завода, выбило стекла. Власти сразу призвали местных жителей, проживающих в миле от завода, по возможности покинуть опасный район. Компания заявила, что инцидент связан с работой нефтехимической установки.