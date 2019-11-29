https://news.day.az/world/1180418.html Грузовик переехал рабочего в аэропорту Шереметьево - ВИДЕО
Грузовик переехал рабочего в аэропорту Шереметьево - ВИДЕО
В столичном аэропорту Шереметьево грузовик наехал на рабочего, в результате у мужчины диагностировали перелом,передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
Как уточняет источник "Лайфа", потерпевший работал в кейтеринговой компании, которая обслуживала борт.
Мужчину госпитализировали. Инцидент с наездом стал причиной задержки рейса.
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