В столичном аэропорту Шереметьево грузовик наехал на рабочего, в результате у мужчины диагностировали перелом,передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Как уточняет источник "Лайфа", потерпевший работал в кейтеринговой компании, которая обслуживала борт.

Мужчину госпитализировали. Инцидент с наездом стал причиной задержки рейса.

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