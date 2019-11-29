Дональд Трамп впервые посетил Афганистан, где провел переговоры с талибами. Поездка готовилась в атмосфере строжайшей секретности. В США все ждали, что глава Белого дома останется на День благодарения во Флориде, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Трамп впервые в Афганистане. В стране война и его самолет на базе Баграм, специально садился затемно, с выключенным светом в кабине и закрытыми окнами.

По соображениям безопасности и о самом визите заранее не сообщали.

Это была целая спецоперация, которую готовили несколько недель. Все американские СМИ сообщали, что президент отметит День благодарения во Флориде. Его борт там так и остался, чтобы перемещение не могли отследить.

Трамп вылетел в Афганистан на другом самолете. У журналистов, которые освещали визит, забрали мобильные телефоны. Они до последнего не знали куда летят.

День благодарения принято отмечать с семьей за большим столом, но Трамп, оставив родню дома, входит в солдатскую столовую. Сразу с подносом к раздаче. В меню пюре и индейка, которую президент, кстати, так и не попробовал. Спешил на переговоры с афганским коллегой, а позже рассказал военным о планах талибов.

"Талибан" хочет заключить сделку. Мы с ними встречаемся, говорим им, что это должно быть сделано через прекращение огня. Они не хотели прекращать огонь. Сейчас они хотят. Я верю, что все получится. Мы достигли значительного прогресса за последние 6 месяцев и в то же время выводим свои войска", - сказал Трамп.

Точнее пока только сокращают контингент. С 12 до 8,5 тысяч солдат. Хотя полный вывод иностранных войск с территории страны - одно из условий для всеобщих межафганских переговоров о мире. И правительство, и талибы заявили , что готовы договариваться, как только прекратится огонь. У Трампа свой интерес - перевыборы. 45-й президент США хочет войти в историю, как миротворец. Он и из Сирии обещал уйти, но не смог. Там столько нефти, и ничего, что чужой. О сирийских запасах, американцы, не стесняясь, говорят, как о своих.

"Мы охраняем нефть. Звучит разумно, да? Я долгое время повторял, охраняйте нефть. Я ненавижу это повторять. Раньше я говорил это и про Ирак. Храните нефть. Они не слушали меня, я был гражданским лицом. Сейчас они должны слушать", - заявил американский лидер.

В Афганистане нефти нет. Американцы туда вторглись после терактов 11 сентября. И не могут уйти уже 18 лет. 3 часа на базе Багарам провел Дональд Трамп. Напомнил, что в этой войне Штаты потеряли 2,5 тысячи человек, пожелал солдатам спокойной службы и полетел к семье, отмечать День благодарения.