Спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун провел телефонные переговоры со своими коллегами из США и Японии и обсудил с ними последний запуск ракет КНДР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил МИД РК, утром в пятницу Ли До Хун провел телефонные переговоры со спецпредставитель США по КНДР Стивеном Биганом. Разговор с главой департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Сигэки Такидзаки состоялся еще вечером четверга. Спецпредставители обсудили будущую кооперацию в связи с действиями КНДР и ответные шаги.

Ранее сообщалось, что КНДР провела пуск двух снарядов малой дальности, реактивных систем залпового огня (РСЗО) крупного калибра в сторону Японского моря, они пролетели примерно 380 километров, высота составила 97 километров, время между пусками - 30 секунд.