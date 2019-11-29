Депутат итальянского парламента Флавио Ди Муро во время выступления в зале заседаний сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Видео заседания опубликовано в YouTube, передает Day.Az со ссылкой на aif.ru.

Отмечается, что парламентарии обсуждали законопроект о восстановлении пострадавших от землетрясений зон. Дождавшись своей очереди, Ди Муро вышел на трибуну и достал коробку с кольцом.

"Мне жаль прерывать работу парламента, но для меня это особенный день. Я обращаюсь с трибуны: "Элиза, ты выйдешь за меня?", - сказал он.

Подруга депутата, которая сидела на трибуне для зрителей, ответила согласием, после чего остальные участники заседания начали громко аплодировать.

Однако председатель Палаты депутатов Роберто Фико не оценил поступок Ди Муро. По его мнению, использовать выступление ради этого "абсолютно неуместно".

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