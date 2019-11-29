Когда папа присматривает за маленькой дочерью, у него вполне могут возникнуть проблемы - например, с волосами ребёнка, ведь далеко не все мужчины умеют делать причёски, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Именно с такой маленькой бедой столкнулся житель провинции Хубэй (Китай), когда пришла его очередь провожать дочку в школу.

Отец и его чадо опаздывали, так что дома у них не было времени на укладку, но в то же время мужчина понимал, что негоже, чтобы его девочка выглядела растрёпкой.

Именно поэтому, спустившись в метро, он обратился к одной из сотрудниц и попросил помочь с такой деликатной проблемой. Душевная женщина, конечно же, не отказала отцу семейства и довольно быстро заплела волосы девочки и привела их в порядок.

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