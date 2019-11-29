Камеры сняли момент аварии в подмосковной Лобне с участием четырех автомобилей. Столкновение произошло на повороте в Носово, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Несущаяся на большой скорости легковушка врезалась в небольшой грузовик. Затем ее отбросило на две другие машины. Грузовик опрокинулся.

Осколки разбитых автомобилей разбросало по дороге.

Как сообщили в ГУ МВД России по Московской области, ДТП проищошло 23 ноября на автодороге Лобня - Шереметьево. В результате столкновения четырех автомобилей пострадали два человека.

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