https://news.day.az/world/1180498.html Момент страшной аварии попал на камеры - ВИДЕО
Момент страшной аварии попал на камеры - ВИДЕО
Камеры сняли момент аварии в подмосковной Лобне с участием четырех автомобилей. Столкновение произошло на повороте в Носово, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Несущаяся на большой скорости легковушка врезалась в небольшой грузовик. Затем ее отбросило на две другие машины. Грузовик опрокинулся.
Осколки разбитых автомобилей разбросало по дороге.
Как сообщили в ГУ МВД России по Московской области, ДТП проищошло 23 ноября на автодороге Лобня - Шереметьево. В результате столкновения четырех автомобилей пострадали два человека.
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