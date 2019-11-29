Сегодня, 10 лет спустя, мы имеем дело с совершенно другой Турцией. Сейчас Турция сама обеспечивает безопасность своих границ, сама выбирает потенциальных союзников", - отметил основатель и глава "Джеополитикал фьючерс" (Geopolitical Futures) Джордж Фридман (George Friedman), передает Day.Az со ссылкой на Иносми.

Продолжается саммит "Визионер - 2019", который проводится Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) один раз в два года. Тема саммита в этом году - "Цифровое будущее". Агентство "Анадолу" (Anadolu) выступает "глобальным коммуникационным партнером" мероприятия.

Основатель и глава "Джеополитикал фьючерс", политолог Джордж Фридман, выступая на саммите, заметил, что за последние десять лет Турция сделала большой шаг вперед. В своей книге, вышедшей в свет 10 лет назад, он предположил, что Турция станет крупной державой.

Фридман рассказал, что многие, в том числе турки, говорили, что это невозможно, но сейчас этот прогноз сбывается. Политолог обратил внимание на перемены, произошедшие с Турцией.

"Если бы 10 лет назад нам сказали, что Турция будет сидеть за одним столом с США и Россией и иметь равное право голоса, мы не согласились бы с этим, - продолжил Фридман. - Тогда Турция не обладала значительной силой. Сегодня мы имеем дело с совершенно другой Турцией. Сейчас Турция сама обеспечивает безопасность своих границ, сама выбирает своих потенциальных союзников. Десять лет назад у Турции не было веры в себя. Президент Эрдоган работает над тем, чтобы Турция поверила в себя".

"В долгосрочной перспективе между Турцией и США может быть построено сотрудничество во многих областях"

Отношения Турции и США обрели новый импульс, констатировал Джордж Фридман. Президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал президенту США Дональду Трампу, что необходимо вывести войска с сирийской границы, и США сделали это.

Фридман подчеркнул, что это очень важное событие с точки зрения турецко-американских отношений, и заявил, что США больше не хотят находиться на Ближнем Востоке.

Фридман, отметив, что США являются крупнейшей в мире военной силой, продолжил: "Китай не может прийти в Южную Америку, но Америка может отправить своих военных в любой уголок мира. Однако, даже если у вас есть такая сила, вы должны правильно выбрать то место, куда пойдете. Самая большая проблема сегодня заключается в том, что Америка не может постоянно находиться в состоянии войны. Она 18 лет воюет в Афганистане и Ираке. Америка больше не хочет находиться в регионе. Мы ожидаем, что такие страны, как Турция, возьмут на себя ответственность за регион. В противном случае Ближний Восток так и останется в состоянии хаоса. Выбор - за этими странами. Если мы оставим в стороне такие временные проблемы, как F-35 и С-400, то в долгосрочной перспективе между Турцией и США может быть построено сотрудничество во многих областях".

"Проблемы делают Турцию сильнее"

Фридман отметил, что Турция в настоящее время борется с разными проблемами. "Это те же проблемы, с которыми когда-то сталкивалась Америка", - сказал он.

Многие технологии, которые используются сегодня, изначально были порождены военными нуждами, обратил внимание политолог. "Если Турция хочет стать цифровой державой, она одновременно должна быть и политической, и военной силой, - продолжил он. - Без этого не может быть уверенности, и не будет гарантирована безопасность. Многие технологии появились благодаря оборонным технологиям. Камеры были разработаны для спутников. Система GPS была разработана американскими военно-воздушными силами для навигации. Технологические открытия происходят от вдохновения военными системами".