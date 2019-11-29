В Красноярском крае два инспектора ДПС проявили себя настоящими героями. Они первыми увидели разгорающийся пожар и, сообщив дежурному, бросились на выручку.

Из полыхающего дома выбежал мужчина с ребенком, который и рассказал, что внутри остался человек, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Крыша здания уже была охвачена пламенем, полицейские вошли и в одной из комнат в густом дыму отыскали пострадавшую. А когда та отказалась выходить без своей кошки - нашли и ее и вывели всех наружу.

В ГУ МВД России по Красноярскому краю назвали имена героев - это лейтенант полиции Евгений Дубра и старший лейтенант полиции Алексей Сапожников.

"Внутри задымленного помещения полицейские отыскали хозяйку квартиры, которая находилась в паническом состоянии. Сначала она сообщила, что не может найти свою 14-летнюю дочь. Когда сотрудники ОВД рассказали, что ее ребенок уже находится в безопасности, женщина отказалась покидать помещение без своей кошки. Инспекторы помогли ей поймать домашнего питомца, после чего вывели из задымленного дома", - уточнили в ведомстве.

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