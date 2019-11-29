15:33

Десятки человек собрались в "черную пятницу" у французской штаб-квартиры Amazon в департаменте О-де-Сен, протестуя против чрезмерного потребления, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Организаторами акции выступают Attac и Greenpeace. Они протестуют против избыточного потребления, напоминая об экологических последствиях. В "ненасильственной и веселой" акции участвуют десятки человек.

"Сегодня у Amazon выбросы парниковых газов, как у государства", - заявил директор Greenpeace France Жан-Франсуа Жульяр.

"Нам больше чем обычно нужны акции гражданского неповиновения, потому что Amazon - символ безнаказанности", - добавила евродепутат Манон Обри.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. По состоянию на 30 июня 2018 года штат компании составил 575,7 тысячи человек.

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16:28

