Многочисленные артефакты многовековой давности обнаружены при проведении подготовительных работ на маршруте прокладки сербского участка газопровода "Турецкий поток". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе генерального подрядчика строительства газопровода - компании IDC (Infrastructure Development and Construction), передает Day.Az.

"В ходе строительства было привлечено восемь археологических организаций, которые на полосе отвода до момента укладки трубы провели масштабные археологические изыскания, раскопки. Всего по трассе газопровода находятся 54 археологические локации. Специалисты предполагали, что там могут находиться исторические ценности", - сообщила пресс-служба.

В ходе работ в районе Петроварадина был обнаружен скелет 4-5 века н.э., возле города Сента найдено обширное античное поселение, датируемое 3-4 веком н.э. Обнаруженные там артефакты стали доказательством присутствия в тех местах племен сарматов в античные времена. После должного изучения археологи планируют организовать выставку всех находок, сделанных в ходе строительства. Также планируется выпустить специальный альбом, в котором будет изложена информация о каждой находке.

"Строители не торопили археологов, давая возможность им тщательно изучить захоронения, извлечь и сохранить все ценности. Пришлось обходить эти участки, прокладывая трассу дальше и возвращаясь после завершения археологических раскопок. Несмотря на это, темп укладки газопровода продолжал оставаться высоким", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время продолжается изучение найденных артефактов. По завершении их детального исследования будет организована конференция, на которой археологи представят публике самые интересные находки.