Шведская экологическая активистка Грета Тунберг названа в Великобритании автором года за издание своей первой книги "Каждый может изменить ситуацию" по версии одной из крупнейших британских розничных сетей книжных магазинов Waterstones, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Книга, включающая речи 16-летней шведки, появилась на прилавках магазинов в Соединенном Королевстве в мае. Уже объявлено о новом издании сборника, включающем еще большее количество ее высказываний. Тунберг станет также временной ведущей вещательной корпорации Би-би-си. Программа, во время которой активистка будет беседовать с гостями на тему экологии, выйдет в эфир в период рождественских и новогодних праздников с 26 по 31 декабря.

Шведская защитница окружающей среды, которая была в этом году номинирована на Нобелевскую премию мира, стала совместно с камерунской правозащитницей Дивиной Малум лауреатом Международной детской премии мира. "Грета узнала об изменении климата в возрасте восьми лет и была потрясена, что взрослые не воспринимают эту проблему всерьез, - заявили в организации KidsRights, учредившей премию. - Для Греты было крайне важным принять меры в личной жизни: она воздерживается от полетов, не ест мясо и молочные продукты и не покупает новую одежду".