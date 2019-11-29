Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство покинет Европейский союз не позднее 31 января, если Консервативная партия получит большинство на выборах в декабре.

"Если мы сможем получить рабочее большинство, то мы выйдем [из блока] самое позднее 31 января", - сказал Джонсон в интервью радио LBC, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Он также вновь отметил, что не видит причин, по которым Великобритания должна будет продлить переходный период после Brexit после конца 2020 года.

Великобритания впервые с 1923 года проведет всеобщие выборы в декабре, чтобы выйти из тупика, связанного с Brexit. Голосование состоится 12 декабря.

Джонсон добивался, чтобы Великобритания покинула Европейский союз 31 октября вне зависимости от наличия соглашения с блоком. Однако британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit.

27 стран, которые останутся в Евросоюзе после выхода Великобритании из блока, согласились принять просьбу Лондона об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года.

Гибкое продление сроков выхода из Евросоюза означает, что королевство сможет покинуть блок в любой момент до 31 января, при условии что британский парламент одобрит соглашение о Brexit, которое Джонсон заключил с другими 27 лидерами ЕС в октябре.

Правящие консерваторы надеются получить на выборах явное большинство, что позволит им реализовать свои планы по Brexit. В нынешнем составе парламента ни одна партия не имеет явного большинства.