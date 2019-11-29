https://news.day.az/world/1180626.html В Турции появится новая политическая партия
В Турции появится новая политическая партия
Новая политическая партия в Турции во главе с экс-премьером Турции Ахметом Давтоглу будет создана до конца года, пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
По данным СМИ об этом заявил сам Давутоглу.
По словам Давутоглу, штаб квартира новой партии будет расположена в Анкаре.
Напомним, что ранее Давутоглу призвал провести реформы в правящей Партии справедливости и развития (ПСР).
По словам Давутоглу, будучи членом ПСР, он призывал власти провести серьезные реформы в партии.
При этом он отмечал, что не уверен в том, что руководство партии учтет это пожелание.
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