Новая политическая партия в Турции во главе с экс-премьером Турции Ахметом Давтоглу будет создана до конца года, пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

По данным СМИ об этом заявил сам Давутоглу.

По словам Давутоглу, штаб квартира новой партии будет расположена в Анкаре.

Напомним, что ранее Давутоглу призвал провести реформы в правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

По словам Давутоглу, будучи членом ПСР, он призывал власти провести серьезные реформы в партии.

При этом он отмечал, что не уверен в том, что руководство партии учтет это пожелание.