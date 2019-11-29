Иран успешно испытал прототип первого реактивного беспилотника
Командующий ВМС Ирана адмирал Хосейн Ханзади сообщил о создании и успешном испытании прототипа первого иранского реактивного беспилотного летательного аппарата под названием "Седжил", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Командующий ВМС Ирана в интервью агентству рассказал, что прототип БПЛА в половину натуральной величины уже был построен и успешно протестирован министерством обороны Ирана. Беспилотник "Седжил" имеет два реактивных двигателя и может развивать скорость 1000 км/час. Он также может быть оснащен ракетами с дальностью до 100 километров.
Ханзади добавил, что беспилотник "Седжил" планируется построить "в ближайшее время", после чего он поступит на вооружение ВМС Ирана.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре