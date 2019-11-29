В Волгоградской области мужчина попытался ограбить офис микрофинансовой организации, но сотрудница организации оказалась не робкого десятка, передает Day.Az со ссылкой на ntv.ru.

Мужчина в маске и капюшоне набросился на менеджера в офисе микрозаймов и, угрожая кухонным ножом, стал требовать деньги. Но женщина оказала ему сопротивление, отобрала нож и кричала так, что можно было и не нажимать тревожную кнопку.

Пытаясь скрыться, злоумышленник выхватил сумку у прохожей на улице.

В итоге мужчина был задержан и во всем сознался. Как выяснилось, ему нужно было купить наркотики. Дожидаться суда он будет в следственном изоляторе.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.