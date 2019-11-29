Лидеры стран - членов НАТО примут на саммите в Лондоне решения о новом повышении готовности сил альянса. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи на высшем уровне, намеченной на 3-4 декабря, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Лидеры НАТО в Лондоне разовьют эти достижения, примут решения по ряду вопросов, включая тему повышения готовности сил альянса, по космосу, борьбе с терроризмом", - сказал он.

Он подчеркнул, что лидеры альянса также утвердят принятое 22 ноября министрами иностранных дел НАТО решение о признании космоса одной из сфер операционной деятельности НАТО, наряду с сушей, морем, воздушным и киберпространством.