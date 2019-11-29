Неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину на Лондонском мосту в пятницу днем, сообщает Би-би-си со ссылкой на своего корреспондента на месте происшествия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Репортер сообщил, что к месту стрельбы прибыли вооруженные полицейские, которые перекрыли мост.

В Скотленд-Ярде корреспонденту ТАСС подтвердили информацию об инциденте.