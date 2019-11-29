https://news.day.az/world/1180697.html Неизвестные устроили стрельбу на Лондонском мосту
Неизвестные устроили стрельбу на Лондонском мосту
Неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину на Лондонском мосту в пятницу днем, сообщает Би-би-си со ссылкой на своего корреспондента на месте происшествия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Репортер сообщил, что к месту стрельбы прибыли вооруженные полицейские, которые перекрыли мост.
В Скотленд-Ярде корреспонденту ТАСС подтвердили информацию об инциденте.
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