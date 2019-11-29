Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания президента Тайипа Эрдогана в адрес Эммануэля Макрона. Об этом сообщило BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее турецкий лидер, отвечая на заявление французского коллеги о "смерти мозга" НАТО, посоветовал Макрону проверить свой собственный мозг. "Такие заявления подходят только тем, у кого, как у тебя, мозг умер", - обратился Эрдоган к президенту Франции.

Ранее Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что Североатлантический альянс утратил координацию по стратегическим решениям между важнейшими членами союза, что можно считать "смертью мозга". Накануне он назвал свое заявление "сигналом тревоги", в котором нуждалось НАТО.