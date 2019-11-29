Нападение мужчины с ножом на прохожих на Лондонском мосту, в результате чего ранения получили несколько человек, классифицируется как теракт.

Об этом сообщил в пятницу журналистам глава контртеррористического подразделения столичной полиции Нил Басу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я сейчас могу подтвердить, что инцидент был квалифицирован как теракт", - сказал он, добавив, что нападавший был ликвидирован. "Подозреваемый был застрелен вооруженным сотрудниками столичной полиции. Я могу подтвердить, что подозреваемый погиб на месте", - сказал Басу.

По его словам, на нападавшем был надет фальшивый пояс смертника. "В связи с сообщениями о том, что у подозреваемого могло быть при себе взрывное устройство, чтобы убедиться в отсутствии угрозы для людей, на место событий были вызваны специалисты и установлены заграждения, - сказал Басу. - Однако, я могу подтвердить, что предмет, закрепленный на поясе подозреваемого, по нашим оценкам, был фальшивым взрывным устройством. Сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия, чтобы убедиться в отсутствии какой-либо угрозы".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже выразил соболезнования пострадавшим во время теракта.

"Мои мысли сейчас с теми, кто пострадал в результате этого ужасного происшествия и с их родными", - написал он в Twitter.

На настоящий момент место происшествия оцеплено, закрыта станция метро "Лондон бридж", проведена эвакуация людей из близлежащих зданий. На месте работают сотрудники контртеррористического подразделения полиции со служебными собаками.

В июне 2017 года на рынке Боро и Лондонском мосту была совершена серия нападения на прохожих. Восемь человек погибли. Трое террористов были застрелены полицией. Всего в 2017 году страна пережила пять терактов, четыре из них были совершены в Лондоне и один - в Манчестере. В общей сложности жертвами действий террористов стали 36 человек.