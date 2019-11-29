Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал высказывание французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.

Такую оценку ситуации в североатлантическом альянсе Макрон дал в интервью журналу The Economist. По его словам, в НАТО нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек альянса Йенс Столтенберг заявили, что не разделяют столь резких оценок, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Помимо этого, Макрон заявлял, что Турция не может рассчитывать на солидарность и поддержку НАТО после того, как начала в Сирии военную операцию, угрожавшую антитеррористической коалиции.

"Не знаю, что значит для НАТО Франция, но Турция для НАТО является очень важной страной. Макрон заявил о смерти мозга НАТО. Уважаемый Макрон, ты сначала собственный мозг проверь, потому что такие заявления подходят только тем, у кого, как у тебя, мозг умер", - цитирует Эрдогана телеканал NTV.

По словам турецкого лидера, у президента Франции нет опыта борьбы с терроризмом и "именно поэтому "желтые жилеты" оккупировали" страну.

"Какое твое дело, изгонять Турцию из НАТО или нет? Разве ты принимаешь такие решения? Прыгайте, сколько хотите, но вы будете уважать суверенитет Турции", - сказал турецкий лидер.

Он добавил, что безопасность Турции означает безопасность Европы.