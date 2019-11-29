Посла Турции в Париже вызвали в МИД Франции после высказываний президента Тайипа Эрдогана в адрес Эммануэля Макрона.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило BFMTV.

В Елисейском дворце заявления турецкого лидера назвали оскорблением.

Ранее в пятницу Эрдоган прокомментировал ряд выступлений Макрона и посоветовал ему проверить свой мозг.



"Такие заявления подходят только тем, у кого, как у тебя, мозг умер", - обратился он к французскому коллеге.



В начале ноября в интервью журналу The Economist Макрон заявил, что Североатлантический альянс утратил координацию по стратегическим решениям между важнейшими членами союза, что можно считать "смертью мозга".

Накануне он назвал свое заявление "сигналом тревоги", в котором нуждалась НАТО.

Помимо этого, Макрон заявлял, что Турция не может рассчитывать на солидарность и поддержку альянса после того, как начала в Сирии военную операцию, угрожавшую антитеррористической коалиции.