Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускается на 5,3% - до $60,50 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов на 21:14 баку, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В свою очередь, нефть марки WTI дешевеет на 4,7% - до $55,38 за баррель.