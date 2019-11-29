https://news.day.az/world/1180750.html В Турции проводят масштабную операцию против террористической организации РПК
В Турции проводят масштабную операцию против террористической организации РПК
В Турции провели операцию против террористической организации РПК в турецкой провинции Ван, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, в ходе операции было найдено и изъято более двух тонн аммиачной селитры, тысяча литров бензина, большое количество боеприпасов и продуктов первой необходимости.
Операция была проведена в районе Башкале.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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