В Турции провели операцию против террористической организации РПК в турецкой провинции Ван, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, в ходе операции было найдено и изъято более двух тонн аммиачной селитры, тысяча литров бензина, большое количество боеприпасов и продуктов первой необходимости.

Операция была проведена в районе Башкале.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.