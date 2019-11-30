Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в рамках встречи обсуждалась подготовка к саммиту НАТО, который состоится в следующем месяце в Великобритании.

Отметим, что 12 июля министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что началась отправка первой партии компонентов ЗРК С-400 в Турцию.

НАТО ранее выразило обеспокоенность в связи с сообщениями о доставке в Турцию комплексов С-400.

"Альянс глубоко озабочен этой ситуацией. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений, однако российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это является проблемой", - говорилось в сообщении пресс-службы НАТО.

Ранее отмечалось, что после того как Анкара получит первые комплексы С-400, министерство национальной обороны Турции определится с местом их дислокации.