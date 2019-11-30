https://news.day.az/world/1180757.html В Гааге неизвестный с ножом напал на прохожих
В Гааге неизвестный с ножом напал на прохожих
Несколько человек получили ранения в результате нападения с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.
Спасательные службы уже прибыли на место. Дополнительные детали инцидента не сообщаются.
Сегодня ранее неизвестный с ножом также напал на прохожих на Лондонском мосту.
Подозреваемый был убит, на его теле был закреплен муляж бомбы. В полиции не исключили, что случившееся могло быть терактом.
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