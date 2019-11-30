Несколько человек получили ранения в результате нападения с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.

Спасательные службы уже прибыли на место. Дополнительные детали инцидента не сообщаются.

Сегодня ранее неизвестный с ножом также напал на прохожих на Лондонском мосту.

Подозреваемый был убит, на его теле был закреплен муляж бомбы. В полиции не исключили, что случившееся могло быть терактом.