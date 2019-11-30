Северный вокзал (Гар-дю-Нор) во французской столице был временно эвакуирован в пятницу вечером после обнаружения подозрительной сумки. Об этом сообщила газета Le Figaro, передает ТАСС.

По ее данным, эвакуация продолжалась около 40 минут, оцеплена была лишь часть вокзала. Как отмечает издание, инцидент не повлиял на железнодорожное сообщение.

Дополнительной информации не приводится.