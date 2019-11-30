https://news.day.az/world/1180760.html Израильская армия нанесла удар по посту ХАМАС в ответ на обстрел
Израильская армия нанесла удар по посту ХАМАС в ответ на обстрел
Израиль атаковал цели ХАМАС в Газе в ответ на снаряд, выпущенный по израильской территории, сообщила пресс-служба армии обороны Израиля, передает РИА Новости.
"Сегодня вечером ракета была выпущена из сектора Газа в сторону Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ атаковали военный пост ХАМАС в серверной части палестинского анклава", - говорится в сообщении израильских военных.
Ранее сообщалось о снаряде, выпущенном палестинскими группировками сторону израильской территории. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в кибуце Реим.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре